Фестиваль мороженого пройдет в Челябинске и Магнитогорске

В южноуральской столице площадкой мероприятия стал парк Гагарина



Фестиваль мороженого «Единорожок» пройдет в Челябинске и Магнитогорске в День защиты детей. Об этом сообщили в Фонде 2020.

Добрая традиция проведения такого масштабного фестиваля в 2025 году вышла за пределы южноуральской столицы. В этом году «Единорожок» придет в Магнитогорск, на городской курорт «Притяжение». В Челябинске праздник детства и мороженого пройдет в парке Гагарина.

Фестиваль подразумевает прохождение конкурсного маршрута из шести точек. На каждом задании ребенок получает отметку на флаере, который после обменивается на бесплатное мороженое.

«Для многих „Единорожок“ стал не просто праздником мороженого, а настоящим символом детства, где сказка становится реальностью. Будем ждать вас всей семьей 1 июня с 10:00 до 22:00 в Челябинске, в парке Гагарина, и в Магнитогорске, в парке „Притяжение“, с 10:00 до 18:00», — сказала общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.