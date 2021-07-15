Фестиваль моды «Половодье» пройдет в Магнитогорске

Коллекцию «Наука о моде» представят около дворца спорта имени И. Х. Ромазана

В Магнитогорске пройдет XXII фестиваль «Половодье». Мероприятие состоится в 18:00 около дворца спорта имени И. Х. Ромазана. В этом году тема фестиваля — «Наука о моде», посвящена Году науки и технологии, сообщает пресс-служба магнитогорской мэрии.

В этом году оценивать коллекции будут жюри из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Магнитогорска. Традиционными номинациями фестиваля станут «Прет-а-порте», «Вечерняя мода», «Этно», «Авангард», «Детская и подростковая одежда», «Аксессуары», «Хенд-мейд», «Театры мод».

В состав жюри вошли профессионалы в сфере моды, способные не только дать оценку, но и проделать тщательную совместную работу с авторами, предоставляя стажировки и работая с каждым дизайнером индивидуально.

Фестиваль моды и музыки «Половодье 2021» проходит при поддержке Главного управления молодежной политики Челябинской области, администрации города Магнитогорска в рамках национального проекта «Образование».