Фестиваль «Крымская весна» отменили в Челябинске

Причина — риск распространения коронавирусной инфекции.

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В Челябинске отменили проведение фестиваля «Крымская весна». Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Причина отмены мероприятия — риск распространения коронавирусной инфекции. Речь идет не только о данном мероприятии, но и обо всех больших скоплениях людей, такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения, объявив о пандемии коронавирусной инфекции.

«Ссылаясь на рекомендации оперативного штаба, Правительства РФ, в Челябинской области также принято решение об отмене массовых мероприятий. Особенно это касается проведения мероприятий в закрытых помещениях с участием более 500 человек. Лучше лишний раз побыть дома, избегать толпы во избежание передачи инфекционных заболеваний», — сообщила заместитель директора Роспортебнадзора Светлана Лучинина.

Кроме того, в регионе все еще действуют карантинные мероприятия, которые были введены из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. К тому же, отметила Светлана Лучинина, каждый житель, вернувшийся из стран, где зарегистрированы случаи заражения, должен обратиться в специальный колл-центр. Специалисты проконсультируют, как человеку необходимо себя вести: провести самоизоляцию и получить медицинское сопровождение. Получить информацию можно по номеру телефона: 8(351)240-15-16.