Фестиваль «Челябинская область — большая семья» возвращается

Глава региона выделил средства на продолжение социального проекта

В июле — августе 2025 года Южный Урал вновь станет площадкой для масштабного регионального фестиваля «Челябинская область — большая семья». Губернатор Алексей Текслер распорядился о выделении средств на продолжение успешного проекта, доказавшего свою эффективность в прошлом году. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

Напомним, в 2024 году фестиваль охватил 46 городов и районов области и собрал более 100 тысяч участников. Жители региона получили возможность воспользоваться широким спектром услуг и консультаций. Так, служба занятости населения провела более 11 тысяч консультаций, почти полторы тысячи человек нашли работу. Профтестирование помогло юным участникам определить свои склонности и выбрать будущую профессию. Более 9 тысяч человек выполнили нормативы ГТО. В общественных приемных губернатора было принято 1500 обращений, часть проблем удалось решить на месте.

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» — это возможность получить необходимую помощь, консультации специалистов и поучаствовать в разнообразных активностях.

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