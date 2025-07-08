Фестиваль «Челябинская область — большая семья» успешно прошел в Верхнеуральске

Жителям удалось решить вопросы и отдохнуть с родными на празднике



В Верхнеуральске состоялся фестиваль «Челябинская область — большая семья». Дата его проведения совпала с Днем семьи, любви и верности, что придало мероприятию настоящих праздничный размах. Фестиваль собрал множество жителей района и стало площадкой для решения насущных проблем и укрепления социальных связей.





Открытие фестиваля прошло с участием почетных гостей: заместителя министра общественной безопасности Челябинской области Николая Зубарева, уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко и главы Верхнеуральского муниципального района Сергея Айбулатова.

Николай Зубарев отметил важность фестиваля как инструмента сближения жителей и региональных властей.

«Я поздравляю всех с этим замечательным праздником! Это мероприятие направлено на то, чтобы жители и региональные власти сближались и рассказывали о своих проблемах напрямую. 2025 год объявлен годом Защитника Отечества, поэтому все локации, которые сегодня представлены, также посвящены нашим воинам, которые сейчас находятся в зоне действия СВО», — отметил замминистра общественной безопасности.

Он призвал всех активно участвовать в мастер-классах и обращаться за помощью к представителям министерств и ведомств.





Юлия Сударенко подчеркнула символичность совпадения даты фестиваля с Днем семьи, любви и верности.

«Очень примечательно, что дата нашего фестиваля совпала с Днем семьи, любви и верности. В большой семье принято делиться друг с другом успехами, радостями, а также протягивать руку помощи и оказывать поддержку. Именно сегодня на площадке фестиваля каждый из жителей может получить какую-то помощь, посоветоваться, а также решить насущные вопросы», — сказала уполномоченного по правам человека.





Сергей Айбулатов акцентировал внимание на семейных ценностях, бережно хранимых в Верхнеуральском районе.

«Случайности не случайны, и поэтому, фестиваль посетил Верхнеуральск именно в День любви, семьи и верности. Я хочу отметить, что большое количество людей в нашем округе уже получили знак, проживши более 50 лет совместной жизни, а это значит, что люди счастливы и любят друг друга», — напомнил глава.





В рамках фестиваля прошли спортивные состязания, консультации по жилищно-коммунальным вопросам. Работала приемная, где были решены важные вопросы жителей. В частности, глава района выделил недостающие средства на ремонт школы в поселке Спасском и на приобретение костюмов для детского танцевального коллектива «Момент». Кроме того, были приняты письма благодарности губернатору Алексею Текслеру от Совета ветеранов Верхнеуральского городского поселения за поддержку пенсионеров, в том числе в вопросах газификации домовладений.





Фестиваль «Челябинская область — большая семья» в Верхнеуральске продемонстрировал эффективное взаимодействие власти и населения, став ярким событием в жизни округа.