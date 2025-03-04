Фестиваль «Челябинская область — большая семья» станет традиционным

Проект признан успешным, поэтому его будут развивать

Фестиваль «Челябинская область — большая семья», который проходил во всех муниципалитетах региона в июле — августе 2024 года, станет традиционным, об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в ходе встречи с руководителями общественных приемных, передает пресс-служба главы региона.

Напомним, уникальный фестиваль стал масштабным мероприятием по решению социальных вопросов: были развернуты мобильные приемные губернатора, принявшие более 1 500 обращений граждан и решившие сотни проблем — по соцобеспечению, медицине, ЖКХ и другие — на месте.

Второй фестиваль «Большая семья» состоится в июле — августе текущего года. Глава региона обратился к руководителям приемных с просьбой информировать жителей муниципалитетов о его возможностях.

«Проект оказался полезным. Фестиваль — уникальное региональное ноу-хау, которое мы будем развивать. Прошу вас содействовать популяризации фестиваля и информированию жителей о его возможностях», — заявил губернатор.