Фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Уйском районе

Праздник собрал людей всех возрастов

Еще один район — Уйский — принял сегодня фестиваль «Челябинская область — большая семья», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Благодарю губернатора, а также все ведомства и министерства, которые приехали на нашу площадку. Сегодня у жителей района есть уникальная возможность проверить здоровье, получить консультации специалистов из разных ведомств и даже сдать нормы ГТО», — обратился к организаторам и участникам фестиваля глава района Вениамин Владельщиков.

Во время фестиваля жители озвучили много актуальных проблем: качество дорог, освещение, качество услуг ЖКХ — все они непременно будут решаться.

Минсоц Челябинской области консультировал гостей праздника по мерам поддержки участников СВО. Для поиска пропавших военнослужащих можно было сдать анализ ДНК в шатре здравоохранения. Позже Минздрав сформирует запрос в министерство обороны, после чего запускается процесс поиска.

Сотрудники ателье «Вилена» рассказали школьникам о профессии швеи и показали школьную форму своего производства. А представители Минобра провели несколько конкурсов с детьми, направленных на изучение профессий. Любой желающий мог пройти профориентационный тренажер в виде игры на компьютере «Тесты по профессиям».

Также во время праздника южноуральцы охотно сдавали нормы ГТО: самому маленькому участнику оказалось всего четыре года. Рекорд по упражнению на гибкость выполнила 12-летняя Анастасия, а 40-летний мужчина поставил рекорд по прыжкам в длину — 2,45м.