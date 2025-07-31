Фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Увельском округе

Южноуральцы сдали ГТО, рассказали о волнующих проблемах и нашли работодателей

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» смело шагает по региону и уже побывал в 28 населенных пунктах из 45. Новой точкой фестиваля стал поселок Увельский — центр одноименного муниципального округа. Как прошел праздник, рассказали организаторы фестиваля.

По традиции министерства представили на мероприятии свои площадки, где южноуральцы могли получить помощь. Главная фишка фестиваля — жители области могут решить серьезные проблемы, не выезжая в Челябинск. Например, обратиться в общественную приемную губернатора Челябинской области. В Увельском с вопросами подходили в основном пенсионеры, их интересует порядок получения государственных услуг. Министерство ЖКХ приняло восемь обращений, в том числе по водоснабжению частного сектора, его взяли на контроль власти округа.

«Идея нашего фестиваля — поддержка семейных ценностей, единства народа, любви к Родине. Они важны сегодня как никогда для каждого из нас, ведь наши герои воспитываются в семье. Наша задача — поддержать семьи в этом. Мы открыты к диалогу и общению, готовы к решению самых сложных ситуаций, которые возникают у южноуральцев, и к постоянному контакту и взаимодействию», — поделилась и. о. замминистра физической культуры и спорта Челябинской области Елена Низамова.

Обратились гости и к службе занятости. За день прошло 15 собеседований по работе на предприятиях «Санаторий Урал», «Ариант», «Челябинское рудоуправление», «Комбинат хлебопродуктов „Злак“», «Ресурс», «Кварц». Один из соискателей договорился о дополнительной встрече.

Не забывали южноуральцы и об отдыхе и спорте. Так, более сотни жителей Увельского пришли в палатку Минспорта, чтобы сдать нормативы. Самому возрастному спортсмену фестиваля — 73 года. А двое установили рекорды праздника: 37-летний Андрей Мякишев сделал рывок гири 112 раз, а 15-летний Максим Горбунов прыгнул в длину с места на 2,6 метра.