Фестиваль «Челябинская область — большая семья» прошел в Пласте

Местные жители активно участвовали в интерактивах

«Челябинская область — большая семья» продолжает свое масштабное путешествие по Южному Уралу. Сегодня фестиваль остановился в Пласте. Вместе с большим праздником в город приехали первый замминистра социальных отношений и уполномоченный по правам человека Челябинской области, чтобы ответить на волнующие граждан вопросы, сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Сегодня все открыты для диалога, все готовы ответить на интересующие вопросы. Я надеюсь, что многие вопросы удастся решить в рамках фестиваля. Мы все видим, как за последние годы преображается наш регион. Очень много сил направлено на изменение инфраструктуры, для того, чтобы каждый житель жил в комфортных условиях», — открыла фестиваль первый замминистра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина.





В первую очередь, «Челябинская область — большая семья» — это площадка для прямого общения органов власти с жителями. Поэтому, несмотря на рабочий день, пластовчане выстроились возле палаток различных ведомств.

«Я с большой теплотой отношусь к Пласту, потому что очень часто здесь бываю и знаю, что здесь живут настоящие труженики, люди, которые могут и умеют работать, для которых семья — это основная ценность, которые любят свою родину, которые являются патриотами своего Отечества и воспитывают настоящих героев», — сказала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.





В приемной губернатора Челябинской области сегодня прозвучало много вопросов, связанных с СВО, в частности о выплатах и документах на погибшего.





Также группа местных жителей поблагодарила губернатора Алексея Текслера за благоустройство детской площадки на улице Березовой.





Возле площадки Минспорта было традиционно многолюдно. Две девочки (10 и 16 лет) отжались по 50 раз, еще двое 8-летних школьниц подтянулись по 10 раз на высоком турнике. Самым пожилым участником стала 83-летняя женщина.

Ранее рассказывали, как 12-летняя девочка из Златоуста отжалась 80 раз на фестивале «Челябинская область — большая семья».