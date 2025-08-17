Фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в Снежинск

Гости праздника создавали компьютерные игры и учились работать с огнетушителем

Сегодня, 17 августа, фестиваль «Челябинская область — большая семья» добрался до Снежинска. Гости мероприятия с готовностью участвовали в активностях, организованных министерствами, и решали свои вопросы.

Гостей праздника поприветствовали глава Снежинска Андрей Пульников и министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев. Андрей Пульников подчеркнул, что представители министерств готовы проконсультировать по любому вопросу и оказать поддержку. А Юрий Болдырев отметил открытость снежинцев.





«Именно из Снежинска после прошлого фестиваля поступило большое количество положительных отзывов с просьбой повторить такое мероприятие. В этом году задействовано еще больше министерств и организаций»,— сказал он.

Шатры министерств и развлекательная программа развернулись в парке культуры и отдыха. На площадке Минзанятости сегодня все желающие могли повторить правила пожарной безопасности, узнать о работе пожарных и даже стать спасателем: гости охотно примеряли защитные костюмы, сидели в спецавтомобиле и учились работать с огнетушителем.





В шатрах Минмолодежи устроили выставку игрушек, созданных на 3D-принтере. А еще там провели мастер-класс по созданию компьютерной игры.

Не менее интересно было на площадке Минкульта: гостей фестиваля учили создавать объемную аппликацию с помощью круп.





Особой популярностью, как и в других городах, пользовалась площадка Минспорта. Снежинцы сдавали нормы ГТО и принимали участие в различных соревнованиях.

На фестивале также можно было проверить здоровье, сплести масксети для бойцов СВО, получить юридическую помощь и направить вопросы в общественную приемную. Некоторые, кстати, удалось решить на месте.





Одним из центров притяжения гостей стала экспозиция Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Снежинцам представили разработки, демонстрирующие потенциал центра: макеты испытательного комплекса для исследования водорода и мобильного радиологического комплекса.

Следующей точкой, куда приедет фестиваль, станет город Касли.