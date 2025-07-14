Фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в село Кизильское

Участникам удалось решить проблемные вопросы и отдохнуть с близкими на празднике

В селе Кизильском состоялся фестиваль «Челябинская область — большая семья».

Открытие фестиваля прошло с участием почетных гостей: заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Павла Перебатова, уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, депутата законодательного собрания Челябинской области Дмитрия Клеутина и главы Кизильского муниципального района Александра Селезнева.

«Уже второй год по инициативе нашего губернатора для жителей Челябинской области проводится фестиваль. 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, а настоящие герои воспитываются в семьях. Поэтому наша задача — помогать этим семьям», — отметил замминистра Павел Перебатов.

Евгения Майорова обратила внимание, как благодаря фестивалю можно решить возникшие проблемы.

«Жалобы с вашей территории поступают редко. Возможно, потому что многие вопросы вы решаете сами. Но не все можно исправить на местном уровне, и наш фестиваль дает возможность напрямую обратиться в исполнительные органы власти за помощью», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

Александр Селезнев напомнил о достижениях Кизильского района.

«В последние годы мы являемся призерами по Челябинской области в номинации „Лучший сельскохозяйственный район“. Также мы помогаем нашим бойцам в зоне СВО», — заметил руководитель территории.

В рамках фестиваля работали площадки министерств и ведомств, проводились мастер-классы, сдача ГТО и консультации.

В Общественную приемную поступило 14 обращений и три благодарственных письма губернатору. Два письма касались газификации поселков, а одно — грантовой поддержки сельской молодежи и проведения фестиваля «Челябинская область — большая семья».

Два вопроса были решены оперативно: специалисты направлены для прочистки вентиляционных каналов в многоквартирном доме, а по проблеме с отоплением принято решение взять ситуацию под контроль.

На площадке министерства ЖКХ было обработано более шести обращений. В основном они касались содержания общедомового имущества и сроков капитального ремонта. Поступило письменное обращение по ремонту крыши из-за подтопления после дождей.

На площадке министерства труда и занятости населения большинство обращений связано с поиском работы. Для подростков организуются профориентационные программы, а для взрослых и участников СВО создана база актуальных вакансий. Среди работодателей представлены ИП Кириллова (кафе «Регион») и предприятие по производству воды «Ирендык».

Министерство спорта сообщает, что более 60 человек, преимущественно дети до 16 лет, успешно сдали ГТО.

В министерство социальных отношений обратились пять человек. Среди них демобилизованный ветеран боевых действий с инвалидностью, которому помогли обратиться в министерство труда и занятости населения. Семьи получили консультации по мерам социальной и материальной поддержки, а также подали заявления на получение помощи от региона и местных властей.

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» стал ярким событием в селе Кизильское. Он объединил жителей и показал эффективность работы социальных служб региона.

Автор: Яна Копылова