Фестиваль «Челябинская область — большая семья» приехал в Бакал и Сатку

На праздник приходили целыми семьями

В Бакале и Сатке прошел фестиваль «Челябинская область — большая семья», сообщает пресс-служба администрации Саткинского района.

«В этом году фестиваль проходит во многих городах и на разных площадках Челябинской области. В Саткинском районе он охватывает два города — Бакал и Сатку. Каждый найдет на фестивале что-то для души. Сегодня вы можете посетить мастер-классы, получить консультацию врача и подать обращения в органы власти. Благодарю губернатора нашей области за этот уникальный фестиваль», — обратился к пришедшим на праздник глава Саткинского муниципального района Александр Глазков.

Самые популярные запросы, направленные в общественную приемную, касались благоустройства и ремонта дорог. Также было много вопросов по коммунальным тарифам.

На фестиваль пришло много подростков, которые искали работу на лето. Старшее поколение активно интересовалось вакансиями на комбинате «Магнезит».

Дождь не помешал участникам фестиваля выполнять спортивные упражнения, предложенные Минспортом. Участники проявляли активность целыми семьями. Самым возрастным участником фестиваля стала 73-летняя Мария Горнус. Она с успехом продемонстрировала отжимания, упражнения на гибкость и пресс. Самому маленькому участнику было всего 5 лет.

Не остался без внимания и стенд «Защитники Отечества». Люди оставляли стихи, рисунки, выражая свою поддержку и патриотизм.

В целом, фестиваль стал ярким событием, объединившим людей разных возрастов и профессий.