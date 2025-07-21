Фестиваль «Челябинская область — большая семья» побывал в Карталах

Для горожан устроили яркий праздник

В воскресенье, 20 июля, фестиваль «Челябинская область — большая семья» приезжал в Карталы. Местные жители активно участвовали в развлекательных мероприятиях и посещали палатки министерств, зачастую решая наболевшие проблемы за несколько минут, передают организаторы.

Открыли фестиваль министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, депутат Заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин, председатель Челябинского регионального отделения Российского союза сельской молодежи, руководитель регионального штаба Молодой гвардии Единой России в Челябинской области Владислав Уланов и глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

Игорь Фетисов напомнил, что фестиваль проходит во второй раз, и проходит успешнее, поскольку были устранены все недочеты прошлого года.

«Министерства и ведомства отработали обращения, и сейчас мы понимаем, в каком направлении двигаться. Будем четко следовать задачам, которые поставил губернатор Алексей Леонидович: сделать так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что Челябинская область — большая семья»,— сказал он.

Глава Минцифры подчеркнул, что фестиваль направлен на укрепление семейных ценностей и любви к Родине.

Владислав Уланов добавил, что фестиваль «Челябинская область — большая семья» — уникальное мероприятие, и вот почему:

«Как говорит наш губернатор: „Челябинская область — регион абсолютных возможностей“. На фестивале представлено множество площадок, где эти возможности можно увидеть в действии. Они доступны как для крупных городов, таких как Челябинск, так и для небольших сельских населенных пунктов»,— отметил он.





В Карталах, как и в других городах, все площадки пользовались популярностью. Например, палатку Минтруда активно посещали и подростки, и взрослые, и предпенсионеры. Первыми посетителями стали участники СВО: они заполнили анкеты и получили консультации по трудоустройству.

Через площадку Минспорта прошли сотни человек в возрасте от 6 до 68 лет. Они активно принимали участие в сдаче комплекса ГТО. Наиболее успешно это удавалось мальчикам в возрасте 12 — 13 лет.

Один из участников фестиваля обратился к представителю главного управления юстиции, чтобы решить вопрос, связанный с приватизацией земельного участка. Адвокат в составе ГУ предложил приехать к нему на прием и составить обращение, чтобы бесплатно разрешить ситуацию.

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» — возможность не только решить свои проблемы, но и хорошенько отдохнуть. На фестивале можно было принять участие в различных мастер-классах и соревнованиях, потанцевать, познакомиться с творчеством музыкальных коллективов.





В разгар праздника приехала общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она осмотрела площадки и побеседовала с гостями фестиваля.





«Это уникальный фестиваль, такого нет по всей России. На протяжении трех месяцев более 100 человек находятся в командировках, чтобы посетить 45 муниципалитетов в нашем регионе. Для нас это бесконечно важно, ведь задача не только устроить музыкальный, праздничный день, но и показать, какие возможности сегодня есть в нашей области»,— отметила Ирина Текслер.





Уже во вторник, 22 июля, фестиваль приедет в Варну.