Фестиваль «Броня Танкограда» под Чебаркулем собрал восемь тысяч зрителей

Организаторы посвятили мероприятие 90‑летнему юбилею ЧТЗ и 80‑летию начала выпуска танков Т‑34

В минувшие выходные на чебаркульском межвидовом полигоне уже в четвертый раз прошел фестиваль «Броня Танкограда». Зрители, собравшиеся со всех концов Челябинской области, смогли воочию увидеть историческую и современную боевую технику, посмотреть на реконструкции боев времен Великой Отечественной войны и более поздних конфликтов и, конечно, погулять и отдохнуть на свежем воздухе. Подробности — в материале Первого областного информагентства.





Организаторы фестиваля признаются: столкнулись с трудностями. Например, в отличие от прошлых лет, на «Броне Танкограда — 2023» не были представлены современные танки, состоящие на вооружении хозяина полигона, 90-й дивизии. Это и понятно: боевая техника задействована на специальной военной операции или находится в режиме боевой готовности. Однако чебаркульские гвардейцы-танкисты все-таки нашли чем порадовать зрителей: в поле вывели инженерные машины, командно-штабную машину на базе БТР, другую технику.





Свой вклад внесли реконструкторы (один из главных идейных вдохновителей фестиваля — руководитель военно-исторического клуба «Гранит» Александр Ноздрачев) и, конечно, Челябинский тракторный завод, сохранивший на ходу танки и самоходки времен Великой Отечественной войны.

От кадета до полковника

По мнению врио командира 90-й танковой дивизии гвардии полковника Андрея Саидова, «Броня Танкограда» — не просто праздник для гражданских, не менее он важен для военнослужащих. Тем более сегодня, когда большая часть личного состава дивизии находится в зоне СВО.





«Уральский танковый фестиваль — символ нашей слаженности как воинской единицы. Сами танки становятся выражением нашей гордости и непоколебимости. Выражаю благодарность каждому воину и технику. Продолжайте быть стражами нашей Родины, строителями мира и спокойствия!» — обратился Андрей Саидов к подчиненным на открытии праздника.

Председатель совета шефов воинских частей Игорь Михайлов в своем выступлении обратил внимание на другую часть аудитории — подростков. На фестиваль действительно приехали юнармейцы со всей области — от Верхнеуральска до Челябинска. Плюс, конечно, не обошлось без кадетов челябинской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой.





Поздравив подрастающее поколение, Игорь Михайлов не забыл о хозяевах полигона. Врио комдива получил от совета шефов памятный знак, изготовленный златоустовскими граверами на стали.

«Этот фестиваль особенный, он объединяет две даты: 80 лет с создания Уральского добровольческого танкового корпуса и 90-летие ЧТЗ. Когда вы будете осматривать технику, обратите внимание на имена, написанные на башнях танков. Иван Трашутин, Лев Троянов, Михаил Балжи — это гениальные конструкторы Танкограда. Мало кто помнит, а наши бывшие союзники и вовсе предпочитают не вспоминать, но их творения, прошедшие 7 сентября 1945 года парадом по Берлину, предотвратили третью мировую войну», — рассказала координатор проекта «Бессмертный полк» Елена Скорнякова.

Александр Ноздрачев был краток: пообещал, что в будущем программа фестиваля станет еще более разнообразной, а реконструкторы будут продолжать заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Броня крепка, и танки сохранились

Чести поднять флаг фестиваля были удостоены ветеран боевых действий на Кавказе Евгений Популов и кавалер двух медалей «За отвагу» Роман Дегтев. А после поднятия флага стартовало главное зрелище — парад техники.





По полю перед зрителями прошли легендарная «тридцатьчетверка», самоходка ИСУ-152 (та самая, которую красноармейцы прозвали «Зверобоем» за эффективность в боях против немецких «Тигров» и «Пантер»), самый мощный тяжелый танк Второй мировой войны — ИС-3. Солидно пропыхтел гусеничный «Сталинец» — трактор С-80 производства ЧТЗ с гаубицей Ф-30 на прицепе. За ним «полуторка», грузовик ЗИС-5М, протащил дивизионную пушку.





Одним парадом участие исторической техники в фестивале не ограничилось. Первая игровая постановка на том же поле задействовала и полуторку с пушкой, и восстановленные реконструкторами легковой «Виллис» и грузовик ГАЗ-АА, и броню. Как пояснили ведущие, перед зрителями разыгрывался эпизод из боевых действий в Прибалтике в 1944 году. Тогда немецкая группа армий «Север» в результате операции «Багратион» оказалась прижата советскими войсками к морю. Над фашистами нависла угроза полного окружения, но сдаваться они не собирались.





Реконструкторы изобразили немецкую засаду на небольшую советскую колонну. «Немцы» в пехотной форме вермахта обстреляли грузовик, «красноармейцы» развернули пушку ЗИС-3 и открыли ответный огонь. Затем на помощь «нашим» примчались «Виллис» и грузовик уже с советской пехотой, а точку в бою поставило появление Т-34 и «Зверобоя».





«Реконы» не только увлеченно били холостыми: для большего правдоподобия нашлись имитации пушечных выстрелов и заложенных фугасов. Впечатлительные дамы и самые маленькие зрители от грохота втягивали головы в плечи, а к ароматам шашлыка от торговых рядов примешивался запах сгоревшего пороха. Все почти по-настоящему!

Сцены боевых действий разыгрывались еще дважды: зрители увидели картину из афганской войны — разгром моджахедов, а под занавес реконструкторы показали эпизод из конфликта 2008 года, когда Российская армия отбила нападение Грузии на Южную Осетию.





Начало последней реконструкции пришлось прождать лишние 15 минут. Организаторы под конец начали шутить, что «грузины» воевать не пришли. Но в конце концов бой грянул. На поле боя одинокий российский боец спасал командира из подбитой взрывом фугаса КШМ и отбивался от грузинского спецназа. Спасли попавший в засаду экипаж «кашеэмки» подоспевшие мотострелки, тягач МТ-ЛБ и КамАЗ с установленной в кузове зенитной пушкой ЗУ-23.

Недетская сила подростков

Выставка бронетехники, артиллерии и автомобилей, конечно, в первую очередь привлекала внимание подрастающего поколения. Приехавшие на фестиваль с родителями дети облепили танки и орудия, как муравьи. Для них же было организовано несколько конкурсов, а желающие могли сфотографироваться в военной форме времен Великой Отечественной.





Кадеты и юнармейцы старались вести себя солиднее мельтешащей малышни. Но и у них горели глаза при виде выложенного на столы стрелкового оружия. Танкисты и пограничники предоставили подросткам возможность своими руками пощупать оружие 1940-х и современное: винтовку-трехлинейку, ручной пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет ППШ, автоматы Калашникова разных модификаций, снайперскую винтовку, ручные гранаты.





Некоторые юнармейцы с оружием, кстати, были далеко не новички. На глазах у корреспондента Первого областного информагентства парнишка лет двенадцати меньше чем за минуту провел неполную сборку-разборку АК-74. Наблюдавший за этим пограничник только покачал головой: растет смена!

Не упустили кадеты и юнармейцы случая полюбоваться настоящими мужскими забавами: во время праздника провели турнир по армейскому рукопашному бою. Не обошлось, конечно, и без показательных выступлений: бойцы 90-й дивизии демонстрировали броски и удары, приемы обороны от противника с ножом или саперной лопаткой.





А для тех подростков, которые предпочитают интеллектуальные сражения, «Бессмертный полк» и Урало-Сибирский дом знаний приготовили сюрприз — настольную игру, посвященную боевому пути Уральского танкового корпуса.

Один из офицеров 90-й дивизии (имя не приводится по просьбе респондента. — Прим. редакции) признался корреспонденту Первого областного информагентства, что праздники, подобные танковому фестивалю, считает чуть ли не главным элементом воспитания подростков.

«С одной стороны, это, безусловно, праздник: музыка, песни, шашлыки, даже какой-то элемент маскарада: пройдешь сто метров и за это время встретишь советскую медсестру, немецкого танкиста, казака и бородатого душмана. С другой — вся эта выставленная техника, турнир по „рукопашке“, обилие народа в камуфляже не могут не волновать нормальных подростков. Все мальчишки мечтают о подвигах, о славе, о военной форме. Может быть, именно с участия в фестивале сегодня начинается путь настоящих офицеров», — предположил гвардии майор.