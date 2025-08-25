Фестиваль «Большая семья» сделал остановку в Нязепетровске

Горожане смогли проверить здоровье, рассказать о наболевших проблемах и отдохнуть

В Нязепетровске прошел фестиваль «Челябинская область — большая семья». Сюда приехали представители 11 министерств и главных управлений региона. Местные жители могли обратиться к ним за консультацией, сообщает пресс-служба регионального Минсоца.

На открытии фестиваля выступили заместитель министра социальных отношений Челябинской области Наталья Коляда и глава Нязепетровского муниципального округа Сергей Кравцов.

«2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества. Семья — это не просто ячейка общества. Это надежная опора, где каждый получает поддержку и заботу. Именно в атмосфере любви, взаимопонимания и уважения к истории рождаются патриоты. Наша задача — укреплять семейные связи, обеспечивая всестороннюю поддержку южноуральским семьям», — обратилась к жителям Нязепетровска Наталья Коляда.

На площадке министерства социальных отношений стало многолюдно еще до открытия фестиваля. Многие жители города пришли получить консультацию по мерам социальной поддержки. У Татьяны Ивановой многодетная семья, двое старших детей — школьники. Женщина проконсультировалась по поводу выплат и сразу же подала заявление на выплату к школе.





В палатку Минздрава, как правило, обращались люди 50+. Здесь можно было сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, измерить глазное давление и задать вопрос терапевту.

Шатер Минспорта посещали люди разных возрастов. Самому возрастному участнику было 72 года, самому юному — только 6 лет. Малыш отжался 31 раз, что довольно много для его возраста. А рекорд по отжиманиям поставили семилетние мальчики: оба выполнили по 42 повторения.





В общественную приемную губернатора на фестивале обратился мужчина с инвалидностью, у которого не хватает средств на покупку дорогостоящего лекарства. Ему нужна материальная поддержка. А жильцы многоквартирного дома попросили построить отдельную газовую котельную. Было много вопросов по качеству дорог в городе. Жители поселка Котово пожаловались на отсутствие сотовой связи.





В палатке фонда «Защитники Отчества» проходил сбор ДНК для поиска без вести пропавших солдат. Также нязепетровцы обращались сюда с вопросами по выплатам и зарплатам военнослужащих, а еще по мерам поддержки семей участников СВО.





Служба занятости организовала игры и викторины для детей. Литейно-механический завод проводил собеседование на свои вакансии.

Для гостей фестиваля также провели концерт и интересные мастер-классы.