Фестиваль «Большая семья» приехал в Долгодеревенское

Одним из событий праздника стала ярмарка вакансий



Сегодня, 11 августа, фестиваль «Челябинская область — большая семья» прибыл в село Долгодеревенское Сосновского района. Гостей праздника поприветствовала замминистра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук, сообщают организаторы фестиваля.

«Этот фестиваль объединяет поколения, ведь сегодня, пройдя все активности, я думаю, все могут получить хорошие впечатления, а главное — провести целый день вместе», — отметила Елена Сидорчук.

С приветственным словом выступил глава Сосновского муниципального района Евгений Ваганов.





«Сосновский район очень активно развивается, быстро строится, и все жители мечтают жить в нашем Сосновском районе, за что мы очень гордимся! Я рад, что мы участвуем в таком мероприятии и являемся частичкой Челябинской области», — сказал глава.

Заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Челябинской области Алексей Рожков отметил единство жителей Сосновского района.

«Для меня большая честь находиться здесь. Я вижу вас всех, и мне приятно быть частью большой семьи. Почему семья? Потому что пока мы едины, мы непобедимы! Пока мы все помогаем друг другу, нас никто не сломит! В Сосновском районе живут самые сильные люди, которым ничего не страшно!», — подчеркнул он.

На фестивале работали тематические площадки, где люди могли решить свои вопросы. В шатре МинЖКХ поднимали темы работы Госжилинспекции и качества воды. По последнему отметили два таких обращения — их направили в Роспотребнадзор. Также один из вопросов был от участника СВО. Ему рассказали, как участвовать в бесплатной программе газификации.

К 15 часам в общественную приемную губернатора Челябинской области поступило шесть обращений от жителей района на разные темы: от вопросов пенсионного фонда до Минздрава. Вопросы коснулись и ремонта дорог, и оплату коммунальных услуг. Также туда обратился житель Красноармейского района. В приемной обещали помочь и ему.

Жители Сосновского округа обращались и по выплатам семьям бойцов СВО и льготам.

В шатры Минздрава, в основном, обращались жители пенсионного возраста. Большим спросом среди них пользовались консультации эндокринолога, невропатолога и кардиолога.





На фестивале прошла ярмарка вакансий. Свои предложения представили компании «Газпром», «Кременкульское печенье», а также МВД России. Кроме того, школьники прошли профориентационные тесты, которые помогут им определиться с будущей профессией.





В шатре ГУ по труду и занятости помогли девочке-подростку определиться с профессией и сферой. Ей провели профориентационные тесты и консультации, выяснили, что ей больше всего подходит направление «Рекламы и связей с общественностью».

Жителям представили модернизированный отдел центра занятости населения. На его презентации присутствовал замглавы Сосновского муниципального района Эмиль Валеев.





Послезавтра, 13 августа, фестиваль приедет в Кунашак.

Автор: Елизавета Михно