Фестиваль «Большая семья» добрался до Варны

Его участники посещали различные мастер-классы, искали работу, сдавали нормы ГТО и задавали проблемные вопросы представителям власти

В Варне прошел фестиваль «Большая семья». Он собрал жителей района и представителей власти, сообщают организаторы.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров, депутат Законодательного Собрания Дмитрий Клеутин, глава Варненского района Константин Моисеев и руководитель регионального штаба «Молодой гвардии» Владислав Уланов. Выступая со сцены, они подчеркнули важность укрепления семейных ценностей и ценность семьи в жизни общества и государства.

В рамках фестиваля прошла ярмарка вакансий с участием предприятия «Союзпищепром»: на ярмарке проходили собеседования и предлагались рабочие места. Ветеран СВО успешно прошел собеседование и подал заявление на должность контролера пропускного пункта.

Профориентационные тесты показали интерес жителей к художественным, предпринимательским и современным профессиям. Самозанятая Ульяна Сысуева провела мастер-классы по плетению кос и лекцию о самозанятости.

Жители района смогли задать вопросы представителям сферы ЖКХ, Минсоца и других ведомств. Были подняты вопросы тарифов, качества работы управляющих компаний, водоснабжения и газификации. Представители Минсоца приняли обращение жены погибшего участника СВО о медицинской помощи и помощи в организации отдыха детей.

Первый заместитель министра экологии заверил, что вопрос очистки реки Тогузак находится на контроле и будет решен к 2028 году. Несколько обращений по поводу качества покоса травы были решены оперативно в ходе фестиваля.

Спортивная часть фестиваля включала сдачу нормативов ГТО. Сдавать ГТО пришли даже участник СВО с протезом ноги и 72-летний инвалид-колясочник. Дети показали отличные результаты, выполнив большое количество отжиманий.