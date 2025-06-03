Фестиваль «Большая семья — 2025» стартует в Челябинской области 4 июня

Он охватит 45 городов и сел

С 4 июня в Челябинской области стартует фестиваль «Большая семья — 2025», в рамках которого жители 45 городов и сел смогут проверить свое здоровье, сдать нормы ГТО и принять участие в интересных активностях, сообщили организаторы.

На семейном фестивале можно будет получить бесплатные консультации терапевта, кардиолога, невролога и дерматолога, сдать анализы крови на сахар и холестерин, а также тест на ВИЧ, сделать ЭКГ и флюорографию.

«Регулярная профилактика и раннее выявление заболеваний — ключевые факторы сохранения здоровья и качества жизни наших семей. Именно поэтому проведение такого масштабного мероприятия, как фестиваль „Большая семья — 2025“, имеет огромное значение для здоровья всей области», — подчеркнула министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.

На площадке фестиваля в каждом городе и селе можно будет научиться управлять беспилотником, принять участие в различных мастер-классах и квизах, посетить интересные выставки, получить консультации по самым разным вопросам — от ЖКХ до юридических, посмотреть кино о Челябинской области. Ремесленники смогут выставить свою продукцию на ярмарках.

На фестивале будет работать мобильная приемная губернатора и омбудсменов. А еще мероприятие посетят министры или их заместители.

Фестиваль продлится до 6 сентября включительно. Смотрите, когда фестиваль приедет в ваш город: