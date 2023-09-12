Фестиваль «Благовест» соберет звонарей со всей России в Челябинской области

Духовный праздник состоится в Верхнем Уфалее

В Верхнем Уфалее 23—24 сентября пройдет IХ Всероссийский фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест», сообщает пресс-служба Минкульта Челябинской области.

«Фестиваль „Уфалейский благовест“ был создан по инициативе муниципальных властей и коллектива Верхнеуфалейского историко-краеведческого музея, получил поддержку Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Всего за несколько лет мероприятие вышло за рамки городской культурной жизни на региональный уровень, а в этом году фестиваль получил статус всероссийского», — рассказывают в пресс-службе.



На фестиваль уже заявились 31 звонарь и 50 мастеров. Например, из Санкт-Петербурга приедет звонарь храма Преображения Господня в Лесном Екатерина Ермилова, из Новосибирска — руководитель Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии, преподаватель Новосибирской школы звонарей Алексей Талашкин.

Развлекать гостей будет ансамбль «Цветень» — профессиональный фольклорный коллектив из Кургана, исполняющий русский фольклор в этно-поп-стиле. А также исторический театр «Чуды» из Перми с кукольным представлением «Театр Петрушки». На фестивале будет работать Мастеровая губерния с ярмарочными рядами, фольклорные площадки, пройдут ремесленные мастер-классы и виртуальные экскурсии по экспозициям мультимедийного парка «Россия — Моя история».

В торжественной церемонии открытия фестиваля примет участие митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Также в субботу, 23 сентября, в городе пройдет крестный ход.

Куратором и художественным руководителем «Благовеста» является заслуженный артист России Вячеслав Усольцев. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.