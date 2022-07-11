Фермеры стали выращивать больше ягод и фруктов в Челябинской области

Урожай из южноуральских садов попадает на полки торговых сетей Урала

В Челябинской области в разгаре ягодный сезон. В промышленных садах Каслинского района уже собрали урожай жимолости, на очереди смородина. После — крыжовник, малина, вишня и первые уральские абрикосы. На сегодня площадь таких садов составляет более 220 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

В развитие садов интенсивного типа за семь лет вложили 252 миллиона рублей. Сегодня местный урожай по весу не уступает южному. А ягоды и фрукты, выращенные в «Григорьевских садах», закрепились на полках торговых сетей Урала.

В 2021 году фермеры собрали 70 тонн яблок и груш и 30 тонн ягод, в этом году обещают, что урожай будет в несколько раз больше.

«Сейчас проходим сертификацию по органическому земледелию. Без пестицидов работать тяжело, потому что постоянно приходится бороться с травой, сорняками. Но при этом наши ягоды, яблоки можно есть прямо с куста», — прокомментировала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль.

Первые яблони высадил отец Ольги, Анатолий Филиппов, в 2015 году. К концу 2022 года площадь садов превысит 260 га и продолжит расти. Рядом подрастают плодовые деревья и кусты. По словам управляющей, площадь посадок жимолости сегодня составляет 37 га.

Больше всего в садах выращивают сорта отечественной селекции. Яблоки — «краса свердловска», «сверловчанин», жимолость — «бакчарский великан», «гордость Бакчара», «югана» томских селекционеров и «полянка Котова» свердловской селекции.

Местные абрикосы сладкие, как южные, но собирать в этом году их начнут в конце июля, рассказали в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК).

«Сорта абрикосов выведены в нашем институте — „челябинский ранний“, „кичигинский“, „пикантный“, „снежинский“, „уралец“. Они уже внесены в государственный реестр», — рассказал начальник отдела садоводства НИИ Фирудин Гасымов.

В региональном Минсельхозе подчеркнули, что площадь садов в Челябинской области должна расти, это направление является одним из приоритетных.

Ранее фермерское хозяйство «Григорьевские сады» из Каслинского района Челябинской области стало победителем 5-й международной выставки «Сады и виноградники России и СНГ».

