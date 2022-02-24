Фермеры смогут строить жилые дома на землях сельхозназначения

Норма начнет действовать с 1 марта 2022 года

Фермеры смогут строить жилой дом на своей земле, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, то есть на пашне, пастбище. Раньше на землях сельскохозяйственного назначения возводить можно было только строения, предназначенные для хранения и переработки сельхозпродукции. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Норма начнет действовать с 1 марта 2022 года. Теперь у фермеров появится возможность в установленном законом порядке оформить права на жилые дома, построенные на сельхозземлях. Для постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объект нужно представить в Росреестр правоустанавливающие документы на землю и технический план дома, подготовленный кадастровым инженером.

Обязательные характеристики жилого дома, построенного на землях крестьянско-фермерских хозяйств: количество этажей — не более трех, а также общая площадь — не более 500 кв. метров.

Важно отметить, что запрещается образовывать новые земельные участки из участка, на котором расположен такой жилой дом, если это приводит к уменьшению площади исходной земли.

Также законы субъектов РФ могут быть определять муниципальные образования, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения.