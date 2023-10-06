Фермеры из Челябинской области отправили на Донбасс 40 тонн гуманитарной помощи

Две фуры увезут в новые регионы овощи собственного производства

Фермеры из поселка Кременкуль Челябинской области собрали для жителей Донбасса и Запорожья гуманитарный груз весом около 40 тонн. Помимо круп и макарон, благотворители загрузили в фуры овощи собственного производства. Оценить масштабы проделанной работы и поблагодарить неравнодушных южноуральцев приехала член Совета Федерации России Маргарита Павлова, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сбор совместно организовали предприниматели с кременкульского оптового овощного рынка «Набот». Подобные акции здесь устраивают регулярно несколько раз в год. Правда, раньше были партии значительно меньше — примерно до пяти тонн. В этот раз было решено заполнить две фуры, по 20 тонн груза в каждую.





Жителям новых регионов отправят южноуральский урожай: картофель, свеклу, морковь. А также продукты быстрого приготовления: тушенку, гречу, рис, макароны, подсолнечное масло, соль, сахар и чай.









Сенатор Маргарита Павлова подобные отправки гуманитарной помощи назвала одним из важнейших этапов помощи жителям новых территорий России.

«Южный Урал всегда был опорным краем державы. Даже в годы Великой Отечественной войны именно наш регион активно помогал тем территориям, где шли боевые действия. Это и сегодня здесь происходит. Предприниматели из собственных источников выделили три миллиона рублей», — сказала Маргарита Павлова.





Член Совета Федерации отметила, что жителям присоединенных территорий сейчас нужна поддержка для того, чтобы быстрее нормализовать свою жизнь. За неравнодушие она поблагодарила организатора акции — директора оптового овощного рынка «Набот» Ривожидина Махмадова. Предприниматель в свою очередь поделился, что этот сбор — не последний. Под Новый год фура с гуманитарной помощью также отправится на Донбасс.