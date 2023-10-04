Фермер под Челябинском задолжал более 1 млн рублей работникам

Уголовное дело в отношении директора хозяйства прекращено

Директор фирмы в Красноармейском районе, которая занималась выращиванием животных и переработкой мяса, задолжал за два месяца своим работникам более 1 млн рублей. Делом заинтересовались следователи СК, фермер погасил долг перед своими 35 работниками, а правоохранители закрыли уголовное дело на него, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уголовным делом по ч.1 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) занялись следователи следственного отдела по городу Копейску. Хозяйство же действует на территории Красноармейского района. Правоохранители установили, сто с 1 марта по 30 апреля этого года директор компании не стал платить своим 35 работникам заработную плату. Долг превысил 1 млн рублей. После возбуждения уголовного дела фермер закрыл свои долги перед сотрудниками.

«В ходе расследования уголовного дела следователем СК России приняты необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных конституционных прав граждан, указанная задолженность перед сотрудниками погашена в полном объеме, на основании чего принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела», — пояснили в ведомстве.