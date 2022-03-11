Фермер из Яраткулова готов накормить гусятиной посетителей ресторанов Челябинской области

В Аргаяшском районе уже налажено производство тушенки из птицы

В деревне Яраткулова местный фермер организовал целый кооператив. в котором выращивает домашнюю птицу. Летом в «Гусаре» можно насчитать порядка двух тысяч пернатых: утки, курицы и гуси. Последних на ферме больше всего. Хозяин кооператива Идель Юмагужин сейчас готовится к новому сезону, мужчина уже купил 500 птенцов, цыплят подсадят к взрослым особям, которые научат их жизни на ферме. С фермером пообщалась корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Производство безотходное: тушки продают в розницу, а из перьев шьют подушки. Идель признается, его товар расходится на «ура». Главные потребители живут в Челябинске и Еманжелинске. Одним из продуктов кооператива «Гусар» стала тушенка из гуся: с одной тушки выходит шесть — семь банок южноуральского деликатеса. До фуа-гра пока не дошли (для этого гусей нужно кормить специальным крахмалом), но и гусятина в собственном соку пользуется хорошим спросом. Идель уже начал работать с ресторанами Челябинской области.

«В этом году были поставки в кафе национальной татарской и башкирской кухни, перед новым годом они большую партию у нас тоже взяли, около 50 гусей», — рассказывает глава кооператива «Гусар» Идель Юмагужин





В этом году фермер рассчитывает на «сарафанное радио», возможно и другие рестораны перейдут на южноуральское импортозамещение. Торговать кооператив готов не только на Челябинскую область, но и на соседние регионы: Башкортостан, Тюмень и Ханты-Мансийск.

Идель надеется, что в этом году сработает сарафанное радио. И другие рестораны области тоже начнут партиями закупать гусей. Планы у кооператива большие: хотят, чтобы заказывали мясо не только в регионе, но и в Башкирии, а также в Тюмени и Ханты-Мансийске.