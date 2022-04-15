Фермер из Сосновского района оплатил гуманитарную помощь для жителей Донецка

В хозяйстве собрали 40 тонн груза для 2000 семей на сумму 2,5 миллиона рублей

Фермер из Сосновского района Челябинской области собственными средствами оплатил гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Аграрии заполнили два грузовика продуктовыми наборами. В общей сложности собранный провиант вытянул на 40 тонн. По словам благотворителей, это не первый их опыт оказания помощи жителям пострадавших на Украине территорий.

«Наше хозяйство уже не в первый раз оказывает такую помощь. Мы помогаем жителям Донецка и Луганска начиная с 2014 года. Мы занимаемся благотворительностью, потому что понимаем, что люди, проживающие на территории ДНР и ЛНР, нуждаются в этом», — рассказал управляющий директор ИП Махматов Алексей Рыбалкин.

В каждом из 2000 наборов, собранных фермерами, — крупы, подсолнечное масло, тушенка, гречка, рис, соль, сахар. Количества продуктов хватит на месяц существования семьи из четырех человек. Сегодня будет отправлена первая из двух машин, предоставленных фермерским хозяйством, которая повезет около 20 тонн гуманитарной помощи. Ее будет сопровождать представитель организации-благотворителя.

«Сосновский район не остался в стороне и поддержал инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Мы предложили фермерам нашего района собрать гуманитарную помощь. Уверен, что данную инициативу поддержат все неравнодушные», — выразил надежду глава Сосновского муниципального района Евгений Ваганов.