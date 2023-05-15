Фельдшерско-акушерские пункты в 4 поселках Челябинской области подключили к газу

Учреждения обслуживают 2 тысячи человек

Специалисты «Газпрома» подключили к газораспределительным сетям фельдшерско-акушерские пункты в поселках Зеленый Лог, Мирный и Формачево Увельского района, а также в поселке Кварцитном Троицкого района. Всего медучреждения будут обслуживать около двух тысяч жителей, рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, в апреле к газу подключили ФАП в поселке Летягино под Южноуральском. Учреждение обслуживает около 150 человек. С этого года в стране программа социальной газификации стала бессрочной. ФАПы, школы и детские сады в тех населенных пунктах, где уже проведен газ, подключают к голубому топливу бесплатно.

В Челябинской области 2023 год обещает стать прорывным в сфере газификации. В 19 населенных пунктов впервые проведут газ, продолжается активная работа по догазификации.

Чуть ранее семье мобилизованного кыштымца бесплатно подключили газ. До этого супруге военнослужащего приходилось тратить немалые деньги на покупку угля.