Фельдшера, сбитого сотрудницей ФСБ в Челябинске, отправили на реабилитацию

Историей медика заинтересовалась телеведущая Елена Малышева

В Челябинске фельдшер, сбитый автомобилем, за рулем которого была сотрудница ФСБ, пройдет курс реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

32-летнему Илье Онянову предложили пройти восстановление в Челябинской областной клинической больнице.

«Его госпитализировали 13 мая 2021 года. Был разработан поэтапный план восстановительного лечения», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Историей фельдшера, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, также заинтересовалась телеведущая Елена Малышева. Она оказала помощь родственникам медика.

Напомним, авария произошла 22 мая 2020 года в Челябинске на улице Профессора Благих. Сотрудница ФСБ Марина Гладских не снизила скорость перед пешеходным переходом, где совершила наезд на Илью Онянова. Фельдшер серьезно пострадал и впал в кому.

Уголовное дело в отношении Марины Гладских было прекращено в связи с примирением сторон.