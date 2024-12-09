Фельдшера из села Челябинской области обеспечили служебным жильем

Медицинского работника удалось найти после обращения жителей на прямую линию губернатора

Житель села Булзи Каслинского района рассказал Алексею Текслеру на прошлой прямой линии о потребности в медработнике. Для получения медицинской помощи населению приходилось добираться в Касли, в Тюбук.

Губернатор поручил найти медика для жителей села Булзи и обеспечить выездной формат обслуживания.

Сейчас в ФАПе работает фельдшер Ромис Ахмеджанов — доктор с большим опытом работы. К фельдшерско-акушерскому пункту прикреплены 670 человек, из них 64 ребенка.

С понедельника по пятницу он принимает взрослых и детей, организует осмотр жителей на дому, оказывает неотложную помощь, обеспечивает диспансеризацию населения.

Узкие медицинские специалисты — кардиолог, невролог, акушер и другие — приезжают от районной больницы по графику. Ромис Ахмеджанов также помогает в организации такого выездного приема.

В соседнем поселке Береговом фельдшеру предоставили служебное жилье. Село находится в 10 километрах от села Булзи. Всего к 1 декабря 2024 года медицинские работники Челябинской области получили 91 квартиру в качестве служебного жилья.

Южноуральцы могут задать вопрос или рассказать о проблемах на прямой линии губернатора. Обращения уже принимают на сайте спроситекслера.рф и по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Губернатор ответит на обращения южноуральцев 11 декабря в 12 часов дня.