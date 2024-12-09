Житель села Булзи Каслинского района рассказал Алексею Текслеру на прошлой прямой линии о потребности в медработнике. Для получения медицинской помощи населению приходилось добираться в Касли, в Тюбук.
Губернатор поручил найти медика для жителей села Булзи и обеспечить выездной формат обслуживания.
Сейчас в ФАПе работает фельдшер Ромис Ахмеджанов — доктор с большим опытом работы. К фельдшерско-акушерскому пункту прикреплены 670 человек, из них 64 ребенка.
С понедельника по пятницу он принимает взрослых и детей, организует осмотр жителей на дому, оказывает неотложную помощь, обеспечивает диспансеризацию населения.
Узкие медицинские специалисты — кардиолог, невролог, акушер и другие — приезжают от районной больницы по графику. Ромис Ахмеджанов также помогает в организации такого выездного приема.
В соседнем поселке Береговом фельдшеру предоставили служебное жилье. Село находится в 10 километрах от села Булзи. Всего к 1 декабря 2024 года медицинские работники Челябинской области получили 91 квартиру в качестве служебного жилья.
Южноуральцы могут задать вопрос или рассказать о проблемах на прямой линии губернатора. Обращения уже принимают на сайте спроситекслера.рф и по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Губернатор ответит на обращения южноуральцев 11 декабря в 12 часов дня.