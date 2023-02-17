Фельдшера из Магнитогорска заставили вернуть стоимость дорогого лекарства

Медик ввел препарат пациентке без достаточных оснований

В Магнитогорске прокуратура встала на сторону фельдшера, который во время выезда к пациентке без достаточных оснований ввел женщине дорогостоящее лекарство. Руководство городской станции скорой помощи обязало медика возместить стоимость препарат, однако прокуратура сочла это нарушением трудовых прав. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Год назад фельдшер скорой приехал на вызов к женщине с больным сердцем. Он сделал кардиограмму и диагностировал у пациентки предынфарктное состояние. Фельдшер принял решение ввести ей лекарство, которое стоит 40 тысяч рублей. Однако позже эксперты ФОМС, которые проверяли обоснованность назначения, пришли к выводу, что пациентка в дорогом лечении не нуждалась, и отказались возмещать станции скорой помощи стоимость использованного лекарства.

«На станции также провели врачебную комиссию, которая пришла к выводу, что фельдшер ошибся. Станция потеряла деньги. Поэтому мы объявили работнику выговор и заключили с ним соглашение, по которому фельдшер должен был возместить стоимость препарата»,

— рассказал ИА «Первое областное» главный врач городской станции помощи Александр Шумков.

Погашать долг перед работодателем фельдшер должен был поэтапно и уже выплатил более половины. Однако члены медицинского профсоюза обратились с жалобой в прокуратуру. Обращаться в суд на тот момент было поздно, так как оспорить выговор можно только в течение трех месяцев.

Проведя проверку, прокуратура внесла представление руководителю станции скорой помощи. Главврача обязали вернуть фельдшеру уже взысканные с него 23 тысячи рублей.

«Мы не оспаривали факт медицинской ошибки. Но потребовали отменить соглашение о возврате долга, так как оно противоречит Трудовому кодексу. С работника можно взыскать стоимость прямого ущерба, но нельзя взыскать упущенную выгоду»,

— пояснила ИА «Первое областное» старший помощник прокурора Орджоникидзевского района Наталья Пестрякова.

Как пояснил нашему журналисту главврач станции скорой помощи Александр Шумков, фельдшеру вернут деньги.