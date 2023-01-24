Федосеев день отмечают по народному календарю 24 января

В праздник на Руси изгоняли из домов нечисть

Сегодня, 24 января, по народному календарю отмечают Федосеев день. Другое название праздника — Федосей-весняк. Рассказываем о приметах и запретах этого дня в нашем материале.

Православная церковь сегодня почитает память сразу двух святых: Феодосия Великого — основателя общежительного монашества в Палестине и Феодосия Антиохийского — христианского подвижника и сирийского пустынника.

По наблюдениям наших предков, в этот день либо наступала оттепель, либо стояли крепкие морозы. Ни то, ни другое не радовало славян, так как они знали, что несвоевременная оттепель — признак неустойчивой и затяжной весны. А из-за морозов, по поверьям, в домах и дворах поселялась нечисть, которую всеми способами старались выгнать.

Например, на Руси верили, что на Федосеев день на человека может напасть лихорадка-трясовица — злой дух в виде женщины в черной одежде. Чтобы прогнать ее и оздоровить человека, в дом напускали неприятные запахи. Также больного отправляли попариться в баню.

Был и другой способ изгнания нечисти: наши предки брали старый башмак, вешали его на дерево или забор и говорили: «Как никому не нужен этот старый башмак, так чтобы и врагам не было до меня дела».

Запреты

В этот день запрещено ссориться, распускать сплетни. Нельзя мерзнуть, так как заболевших в этот день сложно будет вылечить. Также на Федосеев день запрещено стричь волосы или ногти, иначе человек на протяжении трех месяцев будет жить в долгах.

Приметы

Туман на Федосеев день — к большому разливу рек весной.

Редкие облака — к морозам.

Если собака скулит — хозяин дома скоро заболеет.

Во двор зашла чужая кошка — жди известия о смерти.

Снег с утра — к продолжительным трескучим морозам.