Федорины вечерки отмечают 24 сентября по народному календарю

Праздник славяне начали отмечать еще в конце V века нашей эры

Сегодня, 24 сентября, православные христиане вспоминают святую Феодору Александрийскую. В народе этот праздник называют Федорины вечерки или Федора-обдера. Подробнее о жизни Феодоры, традициях и запретах праздника — в материале ИА «Первое областное».

По легенде, Феодора была замужем и жила со своим супругом в любви и согласии. Она была очень красива, и один богатый мужчина, прельстившись ее красотой, начал соблазнять ее. Женщина отказывалась от грязных предложений поклонника, но он подкупил сводню, которая сообщила Феодоре, что грех, совершенный ночью, не вменяется человеку в вину. Она поверила в сказанное и изменила мужу, но вскоре осознала всю мерзость своего поступка.

Феодора начала корить и истязать себя. Знакомая игуменья, увидев страдания женщины, напомнила ей о жизни Марии Магдалины, которая омыла ноги Христа своими слезами. Феодора, подумав, решила втайне от всех уйти в монастырь, причем мужской, чтобы супруг ее не нашел. Позже, когда Феодора уже умерла, ее муж узнал обо всем и принял постриг в той же обители.

Традиции праздника

На Руси в этот день отмечали Федору-обдеру. Праздник назвали так потому, что в этот день завершались полевые работы, а несобранные колосья пропадали — обдирались и осыпались.

Женщины с сегодняшнего дня начинали устраивать Федорины вечерки: собирались в одном доме, вместе крошили капусту, из которой потом готовили различные блюда, среди которых голубцы, борщ, пироги, салаты, тушеная капуста. В первую очередь блюдами лакомились мужья хозяек, а затем нищие и странники.

Также на Феодору молодожены должны были вдвоем съесть любое капустное блюдо. Считалось, что тогда их жизнь будет счастливой.

Запреты

Молодоженам сегодня нельзя есть блюда из картошки. Считается, что если молодая семья нарушит запрет, то будет всю жизнь ссориться по пустякам.

Незамужним девушкам на Феодору нельзя ходить по грязи. Если в этот день они испачкают подол юбки или брюк, то мужья у них будут бедные и пьющие.

Не рекомендуется сегодня мыть голову. Тех, кто ослушается, ждут неприятности и неудачи в любовных делах. По этой же причине лучше сегодня умываться обычной водой без применения косметических средств.

Женщинам нельзя сегодня красить губы, поскольку, как считали наши предки, за это Феодора может наслать на них болячки. Если без помады не обойтись, лучше воспользоваться гигиенической.

24 сентября нельзя врать и вести пустые разговоры. Сплетни и болтовня могут стать причиной появления на языке болезненных язв.

А еще на Феодору нельзя ничего поднимать на дороге, так как сегодня ведьмы и колдуны заговаривают вещи, чтобы навести порчу. Особенно осторожно нужно быть с бумажными деньгами, поскольку чаще всего на них накладывают заклятье.

Приметы