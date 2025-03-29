Федор Конюхов завершает путешествие через два океана из-за поломки лодки

В пути он пробыл 114 дней

Сегодня, 29 марта, стало известно, что путешественник Федор Конюхов завершает переход от Аргентины до Австралии через два океана из-за поломки весельной лодки. В ближайшие дни он эвакуируется на борт проходящего судна. Об этом сообщается на официальном сайте путешественника.

В феврале Федор Конюхов попал в сильный шторм, который значительно повредил лодку. В последние дни добавились новые неприятности: блок управления автопилотом вышел из строя, и в условиях будущих штормов удерживать лодку на заданном курсе не получится. Также сломался основной опреснитель, и неизвестно, сколько прослужит резервный. На сегодняшний день ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения не работают.

После оценки всех повреждений и неисправностей на борту лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам.

«Это непростое решение, в первую очередь для путешественника. Но на этом маршруте Федор первый. Переход через Южный Атлантический океан будет зафиксирован как первопрохождение. Это достижение мирового уровня! Сложилась ситуация, когда опыт и мотивация российского гребца оказались сильнее самых надежных и современных морских приборов и систем»,— сообщили в пресс-службе путешественника.

Напомним, Федор Конюхов отправился в путешествие от Аргентины до Австралии через Атлантический и Индийский океаны 5 декабря 2024 года. За 200 дней он планировал преодолеть около 18 тысяч километров. В пути он пробыл 114 дней.