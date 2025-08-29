Федор Конюхов установил новый рекорд России по высоте полета на тепловом аэростате

С опытным пилотом Иваном Меняйло они покорили высоту 10 678 метров

Сегодня, 29 августа, в 05:55 по местному времени, аэростат «ФосАгро» под управлением опытных пилотов Федора Конюхова и Ивана Меняйло взлетел из пригорода Алейска (Алтайский край). Воздухоплаватели стремились установить новый рекорд, сообщает телеграм-канал Федора Конюхова.

Погода в момент старта была благоприятной, за первые 40 минут уже поднялись на высоту 6 886 метров над уровнем моря. На 76-й минуте полета, в 07:11 по Барнаулу, Конюхов и Меняйло достигли высоты 10 678 метров, установив новый национальный рекорд. Предыдущий рекорд, установленный Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года, составлял 10 266 метров. Экипаж Конюхов — Меняйло превысил это достижение на 412 метров, что соответствует правилам Международной федерации аэронавтики (FAI) для официальной регистрации новых рекордов в воздухоплавании.

Взлет самолета сопровождался восторженной поддержкой местных жителей и представителей федеральной и региональной власти, а также ведущих спортсменов-воздухоплавателей, которые прибыли из разных уголков страны, чтобы поддержать своих коллег.

Во время установления рекорда скорость аэростата «ФосАгро» составила 62 км/ч, а пройденное расстояние с момента старта достигло 53,98 км. Сейчас аэростат снижается и движется в предполагаемую точку приземления.



Напомним, великий путешественник Федор Конюхов в июне этого года открыл на озере Тургояк Челябинской области ежегодную регату. В этот же день была открыта скульптура святителя Николая Чудотворца Мысгорновского, созданная по иконописному образу кисти Федора Конюхова. В марте этого года Федор Конюхов 114 дней пребывал в Южном океане, но вынужден был завершить путешествие после сильного шторма.