Федор Конюхов установил новый мировой рекорд

Полет над Арктикой продлился десять часов

Известный российский путешественник Федор Конюхов установил очередной мировой рекорд. На этот раз в компании пилота Игоря Потапкина. Они совершили первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане.



Вылет состоялся 7 июля на специально подобранной льдине. Рекордный полет в высоких широтах Арктики протяженностью 440,51 километра продлился 10 часов и 13 минут — с 16:29 7 июля до 02:42 8 июля.

После приземления команда дрейфовала сутки, а затем их забрал ледокол «50 лет Победы». Таким образом, состоялось первое в истории достижение географического Северного полюса на мотопараплане с российским экипажем.