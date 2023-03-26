Федор Конюхов установил мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на воздушном шаре

Компанию путешественнику составил президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло

Путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Как сообщается на его официальном сайте, Конюхов преодолел расстояние в 2540 километров, что на 174 километра больше предыдущего рекорда, поставленного японским пилотом в 1994 году.

Аэростат, вылетевший из Кировска рано утром 24 марта, прошел через Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также через Красноярский край, и приземлился рано утром 26 марта на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга в Красноярском крае.

Впервые в истории полет с открытой корзиной прошел над акваторией сразу двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. А еще это был самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом.

Напомним, специально для этой экспедиции в России был изготовлен самый большой за всю историю отечественного воздухоплавания тепловой аэростат: объем оболочки составил 12 тысяч квадратных метров, а высота вместе с корзиной — 36 метров.