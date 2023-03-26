Путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Как сообщается на его официальном сайте, Конюхов преодолел расстояние в 2540 километров, что на 174 километра больше предыдущего рекорда, поставленного японским пилотом в 1994 году.
Аэростат, вылетевший из Кировска рано утром 24 марта, прошел через Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также через Красноярский край, и приземлился рано утром 26 марта на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга в Красноярском крае.
Впервые в истории полет с открытой корзиной прошел над акваторией сразу двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. А еще это был самый продолжительный полет на тепловом аэростате за Полярным кругом.
Напомним, специально для этой экспедиции в России был изготовлен самый большой за всю историю отечественного воздухоплавания тепловой аэростат: объем оболочки составил 12 тысяч квадратных метров, а высота вместе с корзиной — 36 метров.