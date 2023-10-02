Федор Конюхов прислал на передовую видеопривет челябинскому депутату

Олег Колесников в ответ пообещал поскорее освободить малую родину известного путешественника

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, второй год воюющий в зоне СВО, получил видеописьмо от известного путешественника Федора Конюхова. О впечатлениях от послания депутат (и офицер новой бригады ВКС «Каскад-Гром») рассказал в своем телеграм-канале.



«Здесь, вдали от дома, по мере возможности стараешься следить за всем, что там происходит. И радуешься каждой новости. Был счастлив и растроган, получив вот такой видеопривет от знаменитого путешественника и писателя Федора Конюхова. Встретив его несколько лет назад, я был поражен тем, насколько это простой и какой-то очень теплый в общении человек. Тысячи километров, покоренные полюса Земли и горные вершины, пересеченные океаны и все рекорды наполнили его невероятной мудростью, которой он щедро делится с окружающими», — рассказал Олег Колесников.

Конюхов благодарит депутата за поддержку, оказанную новому фильму.

«Спасибо, что вы поддержали фильм „Повелитель ветра“. Вы романтик. И не только романтик, но еще и смелый, мужественный человек. Вы находитесь там, где очень опасно и тяжело. Я вместе с вами. Желаю вам взойти на свой духовный Эверест», — говорит Федор Конюхов.

В ответ Олег Колесников пообещал путешественнику, что сделает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть мирную жизнь жителям Запорожья — малой родины Федора Конюхова.





Напомним, Олег Колесников на сегодня уже не боец добровольческого отряда «Каскад», а командир 2-го батальона экспериментальной бригады Военно-космических сил РФ «Гром-Каскад». Соединение специализируется на боевом применении БПЛА различных типов.

Как сообщало Первое областное информагентство, в Челябинске фильм «Повелитель ветра» выйдет за два дня до российской премьеры. Полузакрытый показ и встреча с авторами картины и самим Конюховым пройдут 3 октября в кинотеатре «Победа».