Федор Конюхов побил мировой рекорд по высоте полета на паралете

Путешественник стартовал с плато в предгорье Эльбруса

Известный российский путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд полета на паралете, поднявшись на высоту 4,7 километра. Рекорд будет зафиксирован в ближайшее время. Об этом сообщается в телеграм-канале Федора Конюхова.

15 сентября Федор Конюхов и Игорь Потапкин взлетели с плато, расположенного в предгорье Эльбруса на территории Кабардино-Балкарии. Плато расположено на высоте 2407 метров. За два с половиной часа пилоты поднялись на высоту 4500 метра, а вскоре достигли высоты в 4 728 метров, побив предыдущий рекорд, установленный венгерскими пилотами в 2003 году. Тогда Гельмут Штерн и Аня Зоттер поднялись на высоту 4575 метров.

«По правилам Международной федерации аэронавтики, пилотам требуется улучшить действующий рекорд на 3%, таким образом требовалось подняться минимум на 4 712 метров. Федор Конюхов и Игорь Потапкин достигли высоты в 4 728 метров в 10:54 по Москве и побили мировой рекорд, который продержался без малого 20 лет»,— говорится в телеграм-канале путешественника.

После достижения рекорда пилоты вернулись на плато. Их самочувствие хорошее, несмотря на то, что полет проходил без использования кислородного оборудования.

В следующем году Конюхов и Потапкин планируют совершить полет на высоту 6 километров.

Ранее Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.