Федор Конюхов отправляется в путешествие на лодке через Южный океан

Это будет второй этап кругосветки

Амбассадор Челябинской области по туризму Федор Конюхов отправляется в путешествие по Южному океану на весельной лодке. Маршрут начнется у мыса Горн и закончится в Австралии. Это уже второй этап кругосветного путешествия, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина», имя которого носит лодка путешественника.

Предполагаемое время в пути составит более 200 дней.

«Мы планируем выйти в период с 25 ноября по 5 декабря. Когда я шел от Новой Зеландии до мыса Горн по Тихому океану, я прошел 11 тысяч километров за 153 дня. А теперь предстоит более сложная задача — пройти от мыса Горн до Австралии 18 тысяч километров», — рассказал Федор Конюхов.

Напомним, первый в истории океанской гребли успешный переход через Южный океан от Новой Зеландии до пролива Дрейка Федор Конюхов совершил с декабря 2018 по май 2019 года. Тогда он установил пять рекордов, в том числе провел самое большое количество дней в Южном океане.