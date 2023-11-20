Федор Конюхов отправится к Северному полюсу на парашюте с мотором

Перелет претендует на мировой рекорд

Известный российский путешественник и почетный гражданин города Миасса Федор Конюхов готовит очередную амбициозную экспедицию. В следующем году он намерен пролететь 600 километров над Северным ледовитым океаном на мотопараплане, приземлиться на Северном полюсе и прожить там две недели в палатке. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Конюхова.

Отправной точкой маршрута станет архипелаг Земля Франца-Иосифа. Федор Конюхов отправится в полет не один, а вместе с опытным пилотом Игорем Потапкиным на двухместном летательном аппарате. Если им удастся преодолеть намеченное расстояние, то это станет новым мировым рекордом.

После приземления на Северном полюсе Конюхов намерен развернуть там одиночную дрейфующую полярную станцию и в течение двух недель производить научные наблюдения для Института океанологии РАН. Например, изучать сейсмическую активность дна Северного ледовитого океана и маршруты дрейфа его ледяной шапки.

«Я рад и с нетерпением жду возвращения в Арктику, для меня все, что связано с Северным полюсом, имеет сакральный смысл. Эта точка манит меня всю жизнь. Человек, который один раз побывал в точке Северного полюса, будет всегда стремиться вернуться в эти координаты»,— поделился путешественник.