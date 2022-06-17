Федор Конюхов намерен установить новый мировой рекорд на мотопараплане

Вместе с пилотом Игорем Потапкиным он собирается пролететь более 631 км

Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин намерены обновить свой же рекорд по дальности беспосадочного полета на мотопараплане. Ранее они преодолели дистанцию в 631,2 км за 7 часов и 52 минуты. Сегодня, 17 июня, они устремились в новое путешествие, чтобы установить новое мировое достижение, сообщают организаторы экспедиции.

Рекордсмены вылетели с аэродрома Усмань (Липецкая область) в попытке установить новый мировой рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане и тем самым улучшить свой результат, установленный 8 июня на маршруте Вологда — Рязань. Тогда, воспользовавшись антициклоном и стабильным северным ветром, пилоты Потапкин — Конюхов пролетели 631 километр по прямой, без посадки и без дозаправки.

Пилоты стартовали двумя экипажами (паралет — Потапкин — Конюхов; аэрошют — Игорь Коновалов) в 03:28 утра с аэродрома Усмань (Шаршки, Липецкая область) курсом на Волгоград — Элиста — Грозный, Чеченская Республика.

В случае успеха протяженность маршрута по прямой составит около 1080 км. На борту паралета 145 литров топлива, у аэрошюта — 150 литров. По расчетам технической команды проекта этого должно хватить для преодоления запланированного маршрута. Главное, чтобы хватило погоды, физических возможностей пилотов, а также чтобы техника и матчасть не подвели.

Ранее мы писали о том, как путешественники готовились к экспедиции, а также какие цели и задачи они перед собой ставили.