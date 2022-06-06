Федор Конюхов намерен побить мировой рекорд на мотопараплане

Знаменитый путешественник собирается пролететь 500 км без посадки

Российский путешественник, почетный гражданин Миасса Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин взяли старт в трансконтинентальном перелете на двухместном параплане. Участники экспедиции планируют за две с половиной недели совершить многоэтапный перелет протяженностью около 3 тысяч километров от Белого до Черного моря, сообщается на официальном сайте Федора Конюхова.

Экспедиция путешественника проводится в поддержку проекта «Чистая Арктика». Вместе с известным пилотом мастером спорта международного класса Игорем Потапкиным Федор Конюхов преодолеет 3 тысячи километров. На одном из этапов они планируют пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд польского спортсмена Кшиштофа Ромицки — в 2018 году он пролетел 427 км по маршруту Краков — Закшево.

Перелет будет осуществляться на мотопараплане. Полет пройдет над Плесецком, Вологдой, Ярославлем, Переславлем-Залесским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Предполагается, что прибытие команды в Москву состоится 12 июня в День России, а завершится экспедиция в Новороссийске 22 июня.

Проект поддержан Русским географическим обществом (РГО) и Объединенной федерацией спорта сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА). Данный проект является этапом подготовки Федора Конюхова и Игоря Потапкина к организации первого в истории достижения Северного полюса на мотопараплане. Старт экспедиции запланирован на 1 августа в Мурманске в поддержку федерального проекта «Чистая Арктика». Доставка пилотов на остров Рудольфа и подбор в районе Северного полюса будет осуществляться ледоколом «50 лет Победы». После приземления пилоты установят лагерь и будут ожидать подбора командой ледокола, на обратном пути в Мурманск. Завершение экспедиции — 13 августа.

Отметим, что сегодня, 6 июня, на озере Тургояк на базе клуба-отеля «Золотой пляж» стартует ежегодная детская парусная регата в классах «Оптимист» и «Кадет» — Кубок путешественника Федора Конюхова. В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов со всей страны. Ежегодно напутственные слова участникам регаты давал и сам Федор Конюхов, однако в этот раз он пропустит мероприятие.

