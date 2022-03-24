Федор Бельке: «Разведка — дело небыстрое»

Ветеран афганской и чеченских кампаний — о сроках завершения спецоперации на Украине

Ровно месяц назад президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Уже тогда находились энтузиасты, утверждавшие, что Российская армия возьмет Киев и выполнит все задачи за какую-то неделю. Сегодня, спустя 29 дней, спецоперация продолжается. Ветеран афганской и двух чеченских кампаний, челябинский общественник Федор Бельке рассуждает о причинах такой «медлительности».



— Операция на Украине — это боевые действия абсолютно нового типа, они сильно отличаются от того, как мы действовали в Афгане и на Кавказе. Подавно это не Великая Отечественная: никто не будет кидать пехоту на пулеметы, никто изначально не собирался закидывать противника шапками. Упор на высокоточное оружие, на действия авиации, максимально сниженный риск для сухопутных войск и гражданского населения.

Но этот способ войны — не самый быстрый. Высокоточное оружие очень эффективно, главное — правильно его применить. А это значит, должна работать разведка. Во всех видах: воздушная, наземная, электронная. Собрать и проанализировать информацию, семь раз отмерить и только потом — ударить. Спешить, когда в руках такая мощь, нельзя.

Увы, но и новейшее вооружение не решает все задачи. Нацисты засели в городах, прикрываются мирным населением. Любой здравомыслящий военный подтвердит, что бои в городе — всегда очень трудная, опасная вещь. Сюрпризов со стороны националистов может быть множество, а мы должны еще и оберегать мирное население.

22 марта погиб мой друг, мы вместе служили в Чечне. Капитан первого ранга, потомственный военный моряк, опытнейший военный (речь о заместителе командующего Черноморским флотом РФ Андрее Палии. — Прим. ред.). Он организовывал гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. Пуля снайпера.

Терять друзей всегда тяжело. Но, хотя я уверен, что националистов надо уничтожать без пощады, повторю: никто не сможет спрогнозировать, когда завершится спецоперация на Украине. Потому что главное все-таки — сохранение жизней и наших ребят, и простых граждан Украины.