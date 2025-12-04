Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот

Больше не нужно предъявлять документы, если информация есть в государственных базах данных

В Челябинской области упростили порядок получения льгот на проезд для федеральных льготников. Необходимые поправки в региональный закон о дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда 4 декабря приняли депутаты Законодательного собрания области.

Федеральным льготникам больше не нужно самостоятельно собирать и приносить документы, подтверждающие право на льготу, если эти сведения можно получить через межведомственный электронный обмен.

Новый механизм избавляет граждан от бумажной волокиты и лишних визитов в ведомства, перекладывая работу по сбору подтверждений на государственные органы.