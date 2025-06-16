Федеральные трассы в Челябинской и Курганской областях закрыли для большегрузов из‑за жары

В понедельник, 16 июня, все фуры должны встать на прикол до вечера

До шести часов вечера понедельника, 16 июня, все фуры на территории Курганской и Челябинской областей должны встать на прикол и дождаться вечерней прохлады. Управление федеральных дорог «Южный Урал» ограничило движение на подведомственных трассах из-за жары.

Во избежание образования колейности до 18 часов ограничено движение большегрузов на следующих участках:

• М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 1548—1871 км;

• М-5 «Урал», Подъезд к Екатеринбургу 11—130 км;

• А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном 16—146 км;

• Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12—465 км;

• Р-254 «Иртыш», Подъезд к Тюмени 0—91 км;

• Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган 125—356 км.

Напомним, в предстоящие сутки через территорию сопредельных областей пройдут атмосферные фронты с грозами и ливнями, температурный фон претерпит изменения: на смену жаркой погоде и дневному прогреву до 27—32 градусов придет небольшое похолодание — до 18—23 градусов днем и 6—11 градусов ночью.