Федеральные трассы Челябинской области закрыли на ночь для автобусов и грузовиков

Дороги заметает снегом

В Челябинской области из-за мокрого снега, ледяного дождя и гололеда закрывают федеральные дороги для автобусов, маршруток, большегрузов, а также легковых такси. Ограничение будет действовать с 19:00 22 ноября до 9:00 23 ноября, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута»,— уточнили в ведомстве.

Ранее ограничение вводилось только на трассе Челябинск — Екатеринбург. Его планировали снять к 22:00 сегодняшнего дня.