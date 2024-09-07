Федеральные льготники из Челябинской области выбирают набор социальных услуг

Определиться нужно до 1 октября

До 1 октября федеральные льготники должны сделать выбор: получать льготы в виде денежной компенсации или в натуральном виде, напоминает Минсоц региона.

В Челябинской области более 221 тысячи человек являются федеральными льготниками: 112 378 южноуральцев получают льготы в натуральной форме, а 108 839 — денежную компенсацию.

Деньгами можно получить не более 1578 рублей (1,2 тыс. рублей на лекарства, 188 рублей на путевку в санаторий и 174 рубля на проезд к месту лечения). При этом льготы в натуральном виде предоставляются на гораздо большую сумму — в полном объеме, который необходим человеку. Например, в натуральном виде льготник может получить бесплатную путевку в санаторий.

«Если человек хочет изменить способ получения социальных услуг, он должен подать заявление в СФР не позже 1 октября. Это можно сделать на портале Госуслуг, в клиентской службе фонда или МФЦ», — рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Если человек не хочет менять способ получения льгот, заявление писать не нужно.