В Челябинской области федеральные льготники могут получить компенсацию

Заявления принимают до 1 октября

Более 107 тысяч федеральных льготников, проживающих на Южном Урале, изъявили желание получать набор социальных услуг в натуральной форме и почти 162 тысячи человек выбрали денежную компенсацию, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«При назначении ежемесячной денежной выплаты набор соцуслуг предоставляется льготникам в натуральной форме. Это бесплатные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, бесплатное лечение в санаториях с оплатой проезда. В дальнейшем граждане могут отказаться от льгот в пользу денежной компенсации», — рассказывают в пресс-службе.

Размер компенсации составляет 1469 рублей в месяц. Чтобы оформить денежную компенсацию, нужно до 1 октября подать заявление через портал госуслуг или лично в клиентскую службу Отделения фонда либо МФЦ.

Заменить на денежную компенсацию можно одну или несколько льгот (1132 рубля — компенсация за лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания; 175 рублей — путевка в санаторий; 162 рубля — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно).

Деньги начнут выплачивать с 1 января следующего года.