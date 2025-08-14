Федеральные льготники Челябинской области могут изменить способ получения социальных услуг

Выбранный вариант начнет действовать с 1 января 2026 года

В Челябинской области у федеральных льготников появилась возможность изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ) до 1 октября текущего года. Льготники, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, могут выбрать между получением НСУ в натуральном виде или денежным эквивалентом, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда.

Напомним, в НСУ входят предоставление лекарств по рецепту, организация санаторно-курортного лечения и бесплатный проезд на пригородных и междугородних поездах к месту лечения и обратно.

«С 1 февраля 2025 года стоимость набора социальных услуг составит 1728,46 рубля в месяц. В эту сумму входят: путевка на санаторно-курортное лечение — 205,95 рубля, обеспечение лекарствами — 1331,30 рубля и бесплатный проезд — 191,21 рубля. Льготники могут выбирать, получать ли денежную компенсацию полностью или частично, оставляя, например, бесплатные лекарства в натуральном виде, а санаторно-курортное лечение и проезд — в денежной форме», — поясняют в фонде.

В регионе проживает более 292,3 тысячи федеральных льготников. Право на НСУ имеют граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации и другие категории граждан. Из них 120,4 тысячи получают НСУ в виде льгот.

Граждане с инвалидностью, которым выплата установлена в беззаявительном порядке, получают НСУ в натуральном виде, в то время как ветераны боевых действий, получившие выплату после 24 июля 2023 года, имеют право на получение НСУ в денежной форме.

Подать заявление об изменении формы получения НСУ можно через портал «Госуслуги», в клиентской службе фонда или в многофункциональных центрах. Выбранный вариант начнет действовать с 1 января 2026 года. Если льготник не планирует менять способ получения НСУ, подавать заявление не требуется — действующий вариант сохранится до изменения решения.