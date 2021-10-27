Федеральные дороги Челябинской области готовы к зимнему сезону

На уборку областных дорог выведут более 250 единиц спецтехники

Дорожные подрядчики выведут на уборку комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики и бульдозеры, чтобы обеспечить безопасное движение по автодорогам федерального значения зимой. Бороться с непогодой будет более 250 единиц техники. Уже заготовлено 119 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».



Весь транспорт оснащен системой навигации ГЛОНАСС, это поможет дежурному диспетчеру отслеживать особенно загруженные участки направлять туда дополнительную спецтехнику.

Упрдор «Южный Урал» круглосуточно будет отслеживать метеорологическую обстановку на дорогах. Информация о состоянии покрытия, температуре воздуха, скорости и направлении ветра будет поступать в дежурно-диспетчерскую службу с 45 метеостанций и с 91 пункта видеоконтроля.

Зимой федеральную трассу будут круглосуточно патрулировать ГИБДД и МЧС, чтобы обеспечить безопасное движение в любое время суток.

Контроль за состоянием дорог в зимнее время будет осуществляться на трассах М-5 «Урал», А-310 Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан, Р-254 «Иртыш», Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган. Общая протяженность участков — 1351,5 км.