/ Федеральную трассу Челябинск-Курган временно перекроют для автомобилистов

Ограничения связаны с установкой предупредительной конструкции.

Сегодня, 9 декабря, дорожные службы вводят ограничение на федеральной трассе в соседнем районе. Дорогу Челябинск-Курган временно перекроют для транспорта. Ограничения на 77 километре Р-254 «Иртыш» будут действовать с 13:30 до 14:00 часов.

Согласно схеме, завтра будет произведено перекрытие дороги на период до 30 минут на 77 км Р 254 «Иртыш» в Щучанском районе Курганской области. Будет производится установка П-образной рамной конструкции для информирования водителей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений.