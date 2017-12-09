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/ Федеральную трассу Челябинск-Курган временно перекроют для автомобилистов

Федеральную трассу Челябинск-Курган временно перекроют для автомобилистов

Ограничения связаны с установкой предупредительной конструкции.
сегодня в 11:14
  |  Общество

Сегодня, 9 декабря, дорожные службы вводят ограничение на федеральной трассе в соседнем районе. Дорогу Челябинск-Курган временно перекроют для транспорта. Ограничения на 77 километре Р-254 «Иртыш» будут действовать с 13:30 до 14:00 часов.

Согласно схеме, завтра будет произведено перекрытие дороги на период до 30 минут на 77 км Р 254 «Иртыш» в Щучанском районе Курганской области. Будет производится установка П-образной рамной конструкции для информирования водителей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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